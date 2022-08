Saarbrücken Wo genau ist das Konzert? Und wer tritt eigentlich auf? Die „Sofar Sounds“-Konzerte wollen ihr Publikum überraschen. Das erste dieser Art hat jetzt auch im Saarland stattgefunden. Wie war’s?

Das erste saarländische Sofar-Sounds-Konzert hat jetzt im Kleiderladen „Keep It Vintage“ in der Mainzer Straße in Saarbrücken stattgefunden. Organisiert hatte es, mit der Unterstützung von Freunden, Leonie Breika. Sie war vor vier Jahren einmal spontan auf ein Sofar-Sounds-Konzert in Hannover mitgenommen worden – und wurde während der Fahrt noch als zusätzliche Sängerin verpflichtet. Damals, so erzählte sie dem Publikum in Saarbrücken, habe sie Menschen kennengelernt, mit denen sie jetzt noch befreundet sei. Beim sentimentalen Anschauen der alten Videos habe sie sich gedacht: Warum gibt es so etwas nicht im Saarland? Da Breika ihr BWL-Studium abgeschlossen und danach noch zwei Semester Musikmanagement studiert hatte, waren die Voraussetzungen günstig, dass sie das Ganze nutzbringend selbst in die Hand nehmen könnte. Ein Mitarbeiter von Sofar Sounds habe ihr dann die letzten Zweifel genommen, dass sie das stemmen könne.