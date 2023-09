Homburger Festival Kammermusik von Angesicht zu Angesicht

Bratscher Stefan Fehlandt übernahm es auch, das Programm für die nun unter dem Motto „face à face“ anstehenden Konzerte vorzustellen. Dabei laden die Voglers von jeher mit ihnen befreundete Musiker und Ensembles nach Homburg ein. Und es geht, deshalb passt ja das Motto so gut, bei der Kammermusik um Musizieren auf Augenhöhe, quasi musikalische Beziehungen zu knüpfen, so Fehlandt. Dieses Mal orientiert man sich bildlich mit dem Festivalmotto an dem Gemälde „Spiegelbild im Schaufenster“ von August Macke. Und es findet sich auch in einem Werk des französischen Komponisten von Bruno Mantovani im Programm des Eröffnungskonzerts wieder.