Kinoprogramm im Saarland „Napoleon“ und eine französische Filmwoche

Im Kino Achteinhalb in Saarbrücken beginnen am Freitag die Französischen Filmtage mit vier Produktionen, die lange vor ihrem regulären Start zu sehen sind (jeweils im Original mit Untertiteln, jeweils schon ab 19 Uhr): Am Freitag läuft die Komödie „Une année difficile – Black Friday for Future“ über zwei Hallodris, die sich der Klimabewegung andienen, um daraus ihren persönlichen Profit zu schlagen. „A plein temps“ am Samstag erzählt von einer alleinerziehenden Mutter, die sich zwischen Versorgung der Kinder und einem unterbezahlten Job aufreibt. Die Hauptrolle spielt die famose Laure Calamy (Serie „Call my agent!“). In „La page blache“ (Montag) verliert eine junge Frau auf einer Parkbank in Paris das Gedächtnis – und erträumt sich Erinnerungen in Form eines nicht enden wollenden Comics. Die Reihe endet am Dienstag mit „Je verrai toujours vos visages – all eure Gesichter“, einem Spielfilm über das Programm der „restorative justice“, einer Opfer-Täter-Aussprache nach Gewaltverbrechen.