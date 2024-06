Neue Ausstellung in Morderner Galerie O wie so trügerisch – sind die Erinnerungen

Sehen so Sonnenuntergänge aus? Von wegen! Kaltes Rot wie von Himbeeren zieht in Schlieren auf Daniel Hausigs Lichtkunstwand „Sunset Views“ an uns vorbei. Darunter wird es giftig grün, dunkeltannengrün, noch tiefer gelb mit einer Prise orange. Dann wieder färbt sich die fünf Meter hohe und 17 Meter breite Lichtwand, die der deutsch-schweizerische Künstler eigens für seine Werkschau „Sunset Guest House“ in der Modernen Galerie erschaffen hat, durchweg in unwiderstehliches Yves-Klein-Blau oder erhält sogar Blockstreifen und Karo-Muster.