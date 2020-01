Konzert und neues Album : Mein lieber Scholli, äh . . . , Cello

Saarbrücken Wenn Herren sich jenseits der 50 noch als Boyband titulieren, sind sie entweder sehr von sich überzeugt, oder sie haben Humor. Frau wie Mann darf bei „Yellow Cello“ getrost von letzterem ausgehen.

Der Sechser mit hohem Saar-Anteil (u.a. Staatsorchester-Konzertmeister Wolfgang Mertes und Schlagzeuger Oliver Strauch) zeigt bei aller amtlich verbrieften Seriosität als Profimusiker und Lehrende (dazu kommen noch Daniel Mattar, Tim Sund, Daniel Cordes und Thomas Schmidt-Ott) in seinen Auftritten auch Lust am musikalischen Saitensprung. Klassik, Jazz, Rock – da fließt es, wie es ein Titel des neuen Albums „Midsummernight“ verheißt: „She’s always a sicilian woman“: Bach trifft also auf Billy Joel. Und das ist nicht die einzige Nummer, die uralte und etwas jüngere Meister vereint.