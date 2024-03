Potsdamer Geheimtreffen „Geheimplan gegen Deutschland“ – Correctiv-Recherche auf Saarbrücker Theaterbühne war voller Erfolg

„Willst Du verklagt werden?“ – „Das habe ich so nicht gesagt.“ Derlei Sätze fallen ständig in diesem Stück. Und sie machen deutlich: Hier geht es nicht nur um das, was gesagt werden muss. Sondern auch darum, wer etwas wie sagt, um wahlweise keine schlafenden Hunde zu wecken oder eine Klage wegen Verleumdung am Hals zu haben. Auch wenn es die Wahrheit ist – eigentlich.