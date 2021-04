Musikfestspiele Saar : Musikfestspiele Saar verschieben Eröffnung in den Herbst

Musikfestspiele Saar verschieben Eröffnung in den Herbst

Merzig Die Musikfestspiele Saar müssen aufgrund der Corona-Notbremse auf die für den 2. Mai geplante Eröffnung im Merziger Zeltpalast verzichten: Das Stummfilmkonzert „Berlin – Sinfonie der Großstadt“ wird auf den 10. September (19 Uhr) verschoben.

Die musikalisch besonders gestalteten Gottesdienste mit dem Titularorganisten der Kathedrale Notre Dame Olivier Latry in der Basilika Saarbrücken und dem Schumann-Quartett in der Abtei Tholey finden wie geplant statt, sind allerdings schon ausgebucht. Man kann sie live auf auf der Festival-Homepage miterleben – um Spenden wird gebeten. Das Werkstattkonzert zur Uraufführung mit dem GrauSchumacher Piano Duo, Komponist Stefan Litwin und Autor Holger Schröder aus dem Saarbrücker Schloss wird am 15. Mai um 19 Uhr auf der Festspiele-Homepage zu sehen sein.