Saarbrücker „Cinestar“-Leiterin im Interview So steht es um das größte Kino des Saarlandes

SÜSS Nein, das kann man nicht so ohne Weiteres ausgleichen, denn die Getränke- und Snackpreise mussten allein aufgrund der höheren Warenkosten angehoben werden – übrigens gestiegene Kosten in allen anderen Bereichen auch, wie Energiekosten oder Personalkosten. Man muss daher seinen Personaleinsatz sehr genau im Auge haben und insgesamt sehr kostenbewusst agieren. Einer der Gründe für die aktuellen Publikumszahlen im bisherigen Jahr hatte aber tatsächlich überhaupt nichts mit Corona zu tun. Im ersten Halbjahr 2024 sind viele Filme verschoben worden – eine Folge des Streiks der Schauspielerinnen und Schauspieler, der Autorinnen und Autoren in den USA im vergangenen Jahr. Es lag also gar nicht unbedingt am Interesse des Publikums, sondern auch am unzureichenden Filmangebot. Für den Ausblick ab dem Herbst 2024 und generell für 2025 sind wir aber optimistisch – das Filmangebot stimmt dann wieder, und insofern gehen wir von einer weiteren Annäherung an das Vorpandemie-Niveau aus.