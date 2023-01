Filmfestival : Nach Cinestar-Schließung: Ophüls-Festival „wird definitiv stattfinden!“

Saarbrücken Der Saarbrücker Cinestar schließt wegen eines Wasserschadens – was bedeutet das für das Filmfestival Max Ophüls Preis, das vor allem im Cinestar stattfindet und am 23. Januar startet?

Was sagt das Ophüls-Festival?

Der Cinestar mit elf Sälen ist das größte Kino des Saarlandes und der Hauptspielort des Filmfestivals Max Ophüls Preis – dort findet auch traditionell die Eröffnung des Nachwuchsfestivals statt. In diesem Jahr soll es am 23. Januar beginnen (und bis zum 29. laufen). Das Saarbrücker Festival schickt „zuversichtliche Grüße“ und teilt mit: „Alle arbeiten mit Hochdruck an einem Schlachtplan, sodass das der Cinestar pünktlich zur Festivaleröffnung am 23. Januar wieder einsatzfähig ist“. Es seien noch zwölf Tage bis dahin und man sei „optimistisch, dass bis dahin das Problem behoben werden kann“. In den vergangenen Jahren sei man durch einige Krisen gekommen, und „wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir unser Filmfestival im Cinestar gebührend feiern können“, erklärt Festivalleiterin Svenja Böttger. „Aufgrund der letzten beiden Jahre sind wir ziemlich krisenerprobt und werden weiter wie geplant an einem guten Gelingen des Festivals arbeiten. Natürlich behalten alle Kinotickets ihre Gültigkeit, über Neuigkeiten werden wir umgehend informieren. Das Festival wird definitiv stattfinden. Wir freuen uns nach wie vor auf zahlreiche Begegnungen mit unserem Publikum und den Filmschaffenden in Saarbrücken.“