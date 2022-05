erLesen: Christian Berkel im Bürgerhaus Dudweiler : Christian Berkel wünscht sich Gespräche statt offener Briefe: „Demokratie braucht Demokraten“

Ja, der Mann ist in echt so nett, wie er im Fernsehen wirkt. Zu Beginn seiner Buchvorstellung im Dudweiler Bürgerhaus warf Christian Berkel erst mal die Mineralwasser-Flaschen um. „Das geht ja gut los!“, unkte er lachend. Foto: Krämer/KERSTIN KRAEMER

Dudweiler Das Literaturfestival erLesen holt in diesem Jahr eine ganze Menge Prominente ins Saarland. Nach Andrea Sawatzki und Edgar Selge war nun der schreibende Schauspieler Christian Berkel in Dudweiler zu Gast. Für seinen neuen Roman wird der sogar zur Frau.

Sein Erstling „Der Apfelbaum“ spannt einen Familien-Bogen über drei Generationen; am Samstag stellte Berkel auf Einladung der Volkshochschule Dudweiler im gut besuchten Bürgerhaus seinen zweiten Roman „Ada“ vor, in dem er sein Debüt fortschreibt.

Beide Bücher sind jedoch auch unabhängig voneinander zu lesen: Das erste erzählt von der großen Liebe zwischen der Jüdin Sala und ihrem Mann Otto, die durch den Krieg getrennt werden und im Berlin der Nachkriegszeit einen Neuanfang wagen. „Ada“ richtet den Fokus auf das Leben der gemeinsamen Tochter, die das Schweigen der Elterngeneration durchbrechen will und an der Sprachlosigkeit ihrer Mutter („einer Depression namens Hitler“) verzweifelt.

Berkel erfindet die Familienhistorie neu: Die Protagonisten orientieren sich an realen Vorbildern, als Autor nimmt der gebürtige Berliner (Jahrgang 1957) jedoch die fiktive weibliche Perspektive der 1945 in Leipzig geborenen Ada an, was ihm verblüffend gut gelingt. Besagten Apfelbaum allerdings gab es wirklich, erzählte er hier: Der heimische Garten diente dem kleinen Christian, der „früh wusste, dass er Schauspieler werden wollte“, als Freilichtbühne, wo er „Zwangsvorstellungen“ gab.