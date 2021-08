Eine Saarbrücker Karriere : „Die Menschen müssen lernen, mit Misserfolgen umzugehen“

Christian Bauer nimmt sein Fahrrad mit ins Büro. Der zukünftige Rektor der Saarbrücker Kunsthochschule am Ludwigsplatz hat sich in der ehemaligen Textilwerkstatt von Sophie Dawo eingerichtet. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Der Designprofessor Christian Bauer hat eine gehörige Distanz zum Geniekult, der um manchen Künstler gemacht wird. Warum vertraut man ihm trotzdem das Rektorat der Saarbrücker Kunsthochschule an? Und was hat das mit Sport zu tun?

Es ist unmöglich, mit diesem Mann nicht das ganz große Rad zu drehen. Man plaudert über Christian Bauers aus Hanf hergestellte Hose und landet beim „New European Bauhaus“ und Ideen für nachhaltige Lebens-Standards in Europa. Man streift die Geschichte der Saarbrücker Kunsthochschule, deren nächster Rektor er nun ist, und vertieft sich in die Renaissance-Zeit, als sich Petrarca und Erasmus von Rotterdam noch Briefe schrieben, sprich, als die intellektuelle Elite in ganz Europa für geistigen und wissenschaftlichen Aufbruch sorgte. Dazwischen bog man ab zum „Global-Village“ und aktuellen Beheimatungs-Debatten. Nur hinter den Türen im Museum landete man nicht. Denn mit der „reinen“ Kunst hat’s der Professor für Designtheorie und Designgeschichte nicht so. Bauer hält nichts von der Anbetung vermeintlicher Genies. „Sacrificium intellectus“ (Opferung des Verstandes) heißt der Titel seiner Dissertation. Das Buch beschreibt, welchen Anteil Mystifizierung bei der Durchsetzung der Werke von Karlheinz Stockhausen, Botho Strauß und Anselm Kiefer hat. „Ich neige nicht zur Nabelschau“, sagt Bauer im Laufe des Gesprächs in Bezug auf den Hochschul-Betrieb, oder, ironisch: „Ich neige zum Gesamtkunstwerk“. Was will einer wie er auch anderes machen, als Brücken schlagen zwischen allen nur möglichen Disziplinen?

Bauer träumte davon, Archäologe zu werden und hat dann Literatur- und Politikwissenschaft studiert, schließlich noch Philosophie, und n seinen Vorlesungen buchstabiert er zwischen A wie Aicher (Grafikdesigner) und Z wie Zuse (Computererfinder) so ziemlich alles durch, was die Geistes- und Kulturgeschichte zu bieten hat, von Homer über die Bibel bis zu Bazon Brock. Bei dem hat Bauer selbst promoviert, und zweifelsohne prägen dessen originelle Thesen zu Ästhetik und Gesellschaft den eigenen Denk-Kosmos. Design versteht Bauer als „Social Design“: „Es geht um Gestaltungsfragen unter dem Aspekt gesellschaftlicher Verantwortung“.

Info Die Biografie von Christian Bauer Prof. Dr. phil. Christian Bauer wird ab 1. Oktober neuer Rektor der Hochschule der Bildenden Künste Saar, wo er seit 2019 lehrt (Designtheorie, Designgeschichte). Er stammt aus Würzburg, studierte dort bis 2001 Germanistik und Politikwissenschaften, dann in Köln auch Philosophie. 2008 erfolgte die Promotion an der Bergischen Universität Wuppertal. Bauer arbeitete unter anderem als freier Autor (WDR, DeutschlandradioKultur) und Mitarbeiter von Professor Bazon Brock, unter anderem begleitete er 2006 Bazon Brocks Ausstellungstournee „Lustmarsch durchs Theoriegelände“ kuratorisch und wissenschaftlich. Bauer hatte Lehraufträge in Würzburg-Schweinfurt sowie an der Staatlichen Hochschule Karlsruhe. Von 2018 an übernahm er die Vertretung der Professur für Designtheorie und Designgeschichte an der HBK Saar und wurde als Nachfolger für Rolf Sachsse zum ordentlichen Professor berufen. Bauer ist verheiratet und lebt noch in Köln, möchte aber ins Saarland umziehen.

Erst seit drei Jahren lehrt Bauer, der aus Würzburg stammt und in Köln lebt, an der Saarbrücker Kunsthochschule – und trotzdem vertrauten ihm die Kollegen das Rektorat für vier Jahre an. Bauer erklärt sich das so: „Ich mache mir viele Gedanken über gesellschaftliche Visionen, ich denke, das hat die Kollegen überzeugt.“ Womöglich auch Bauers sympathisches, kommunikatives Wesen. „Ich interessiere mich für meine Umgebung“, sagt er. Und meint damit eben nicht nur den Inner Cercle der HBK, und auch nicht das hiesige „Saarvoir Vivre“, das er als frankophiler Bretagne-Urlauber schätzt. Bauer meint vielmehr die saarländische „Polis“, die hiesige politische Lebens-Gemeinschaft.

Genau dort verortet der neue Rektor die HBK Saar. „Es geht um Zukunftsvorsorge“, sagt er, „Darum, möglichst viele urteilsfähige Menschen auszubilden, die kritikfähig sind und den öffentlichen Diskurs bereichern. Wir sollten aus dem Nachwuchs alle erdenklichen Möglichkeiten herausholen.“ Kunst, Ökologie, Ökonomie und neue Technologien gehören für ihn zusammen, die Zusammenarbeit mit dem DFKI oder dem Helmholtz Zentrum und mit den humangenetischen Wissenschaften. Bauer fühlt sich dem „Gründungs-Narrativ der Durchlässigkeit“ verpflichtet: „Das ist auch heute noch ein strukturelles Pfund“. Er hält viel von den HBK-Gründungs-Leitlinien aus dem Jahr 1989: die Grenzen zwischen Kunst und Design aufzulösen, projektorientiert zu unterrichten, und den Studierenden die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten und Talente in allen Fachrichtungen auszuprobieren. Bauer drängt die Frage: Welche Persönlichkeiten brauchen wir in der Zukunft? Klassische Grafikdesigner könnten bald durch Computerprogramme ersetzt werden, aber Social-Designer könnten dabei helfen, das Renten- oder Pflegesystem neu zu konzipieren. Denn worum geht es bei Design? Bauer sagt: „Design reduziert Komplexität und erlaubt den alltagstauglichen Umgang mit Technologien.“ Mit neuen Akzenten und Entwicklungs-Ideen für die HBK hält Bauer sich zurück. Erwähnt jedoch, dass es nur sehr wenige Universitäten in Deutschland für das Fach Kunst als Therapie gebe. Dabei bräuchte es doch gute Coaches, weil die Menschen bei immer fragiler reagierenden Systemen darauf angewiesen seien, mit Krisen und Misserfolgen umgehen zu lernen. Für ebenso zukunftsrelevant hält Bauer das Thema Integration: In Europa müssten für die Migranten Orte der Selbstrepräsentation entstehen: „Wenn ich mir was wünschen dürfte, hätten wir in wenigen Jahren ein Museum für afrikanische und arabische Mode in Saarbrücken“.

Christian Bauer lehrt Designgeschichte und Designtheorie n der HBK Saar. Ihn beschäftigt das Thema „Social design“. Foto: Oliver Dietze