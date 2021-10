„95 Prozent meiner Zeit in Saarbrücken waren ‚beautiful’“ : Langjährige Ballettchefin verließ Staatstheater nach erbittertem Streit – was Marguerite Donlon heute macht (mit Bildergalerie)

Marguerite Donlon leitet seit dieser Saison die Tanzsparte am Theater in Osnabrück. Das Saarländische Staatstheater verließ sie 2014. Foto: David Ebener / fototronik.de

Saarbrücken 2014 verließ Marguerite Donlon das Saarländische Staatstheater als Ballettchefin – nach einem erbitterten Streit mit dessen damaliger Intendantin. Als freie Choreografin war die Irin seitdem international erfolgreich unterwegs. Seit August ist sie Tanz-Direktorin des Theaters Osnabrück.

„I am a rebounder“, sagt Marguerite (Maggie) Donlon über sich. Das heißt soviel wie: „Ich bin nicht unterzukriegen.“ Sie sitzt mit einer Tasse Tee in ihrer frisch bezogenen Wohnung in einem historischen Gebäude in der Osnabrücker Altstadt und strahlt in die Handy-Kamera. Am dortigen Theater ist die aus Irland stammende Choreografin seit ein paar Wochen Ballettdirektorin. Zwei Jahre lang leitete sie zuvor die Tanzsparte am Theater in Hagen.

Einen „stepping stone“, ein Sprungbrett, nennt sie ihr kurzes Intermezzo dort, das ihren Wiedereinstieg auf eine feste Leitungsposition in der Tanz-Sparte eines Theaters markiert. Doch der Osnabrücker Intendant habe sie schnell abgeworben. Dort „stimme die Chemie sehr“, freut sie sich. „Good energy!“, fügt sie hinzu. Gerade probt Donlon mit ihrer zwölfköpfigen Compagnie für ihr erstes Stück „Zeit“, das am 30. Oktober Premiere in der ostwestfälischen Stadt feiern wird.

Ballettchefin von 2001 bis 2013: „Gesegnete Jahre“

Von 2001 bis 2013 war Maggie Donlon Ballett-Direktorin am Saarländischen Staatstheater, feierte in Saarbrücken einen Erfolg nach dem anderen und schuf mit ihrem Charisma, ihrem Witz, aber auch einer guten Portion Hartnäckigkeit eine für ein Theater dieser Größe beachtliche Fan-Gemeinde. Die von ihr gegründeten „Freunde des Balletts“ sind immer noch aktiv. Und auch Maggie Donlon schwärmt von ihrer Saarbrücker Zeit: „Ich vermisse das Saarbrücker Publikum. Es waren herausfordernde, aber gesegnete Jahre.“

Schwerer Schicksalsschlag

Foto: Iris Maurer/Iris Maurer/Staatstheater 9 Bilder Tanz-Impressionen aus 13 Jahren am Saar-Staatstheater

Die waren 2013 abrupt vorbei. Maggies Schicksalsjahr. Es kommt zu einem brutalen Einschnitt im erfolgsverwöhnten Leben der Künstlerin. Damals verlässt sie das Saarländische Staatstheater als Ballettdirektorin – nach einer langen Auseinandersetzung mit der damaligen Intendantin Dagmar Schlingmann. Die wollte den Vertrag ihrer ehrgeizigen, auch unbequemen Ballettdirektorin nicht verlängern. Dieser berufliche Tiefschlag wird wenige Monate später auf tragische Weise zur Nebensächlichkeit: Im Oktober 2013 verunglückt Donlons Ehemann und künstlerischer Partner, Musik-Hochschulprofessor Claas Willeke, tödlich. Die Choreografin steht mit ihrer damals sechs Jahre alten Tochter Kila vor einem Scherbenhaufen.

Zurück nach Berlin

2014 geht Maggie Donlon zurück nach Berlin, wo ihre Karriere 1990 an der Deutschen Oper als Tänzerin begonnen hatte. Bis 2019 arbeitet sie von dort aus als freie Choreografin – mit internationalen Engagements. „Als alleinerziehende Mutter war das eine große Herausforderung und sehr anstrengend“, erzählt sie. Denn für Auträge ist sie oft wochenlang unterwegs. Nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und Kanada, immer wieder in den USA, aber auch in ihrer Heimat Irland. „Ich hätte in den USA bleiben können, aber ich bin einfach zu sehr Europäerin“, sagt sie und lacht. Ein Höhepunkt: Die Primaballerina Svetlana Zacharova des berühmten russischen Bolshoi-Balletts engagiert Donlon, um deren „Strokes through the tail“ mit ihr neu einzustudieren.

Coaching und Choreografie

Dass sie damals wieder auf die Beine gekommen sei, habe viel mit ihrer positiven Einstellung zum Leben zu tun. Man müsse seine „comfort zone“ immer wieder verlassen, um sich weiter zu entwickeln. Das lerne man als Tänzerin. Als Choreografin habe man zusätzlich die Aufgabe, eine Compagnie zu motivieren und zu inspirieren. Diese „soft skills“ – Kreativität, Teamgeist und Führungsstärke – seien auch in der Business-Welt gefragt. „Als Coach habe ich versucht, das mit tänzerischen Elementen zu vermitteln“, erklärt Donlon. Doch für Coaching fehle ihr nun die Zeit.

Erfolgreich mit dem „Donlon Dance Collective“

An vielen Häusern in Deutschland werden nach wie vor Tanzstücke aus Donlons großem Repertoire gespielt. „Casa Azul“ oder „Heroes“ – beides Stücke, die in Saarbrücken gefeiert wurden – sind zum Beispiel nachgefragt. Und auch „DDC“ hat nie aufgehört, zu existieren: Die einstige „Donlon Dance Compagnie“ firmiert jetzt als „Donlon Dance Collective“ – und rekrutiert sich aus einem Pool ehemaliger Donlon-Tänzerinnen und -Tänzer sowie weiteren Künstlern, die viele „alte“ Ballettfreunde noch kennen. So arbeitet Francesco Veccione als Donlons Ballettmeister. Mit dabei ist zum Beispiel auch Liliana Barros, die sich mittlerweile als freie Choreografin etabliert hat. Maggie Donlon hat sie zu einem vierteiligen Abend mit Stücken namhafter Choreografen (Rainer Behr, Roy Assaf, Richard Siegal) nach Osnabrück eingeladen (12. Dezember). Und auch „SubsTanz“, der von Compagnie-Mitgliedern kreiierte Tanzabend, den Maggie Donlon in Saarbrücken ins Leben rief, sowie eine iMove-Gruppe für junge Laien-Tänzer wird es in Osnabrück geben.