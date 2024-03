Publikum feiert Saarbrücker Ballettkompanie Wie man Songs von Bob Dylan vertanzt

Näher dran am Klischee, diesmal einer Männer-Gesellschaft, ist Naharins rund 20 Jahre früher entstandene Chorografie „Blackmilk“. Wir beobachten fünf Tänzer, die helle, asiatisch anmutende traditionelle Hosen tragen, die sich in archaischen Handlungen und Spielen verlieren. Auch die Marimbaphone-Komposition von Paul Smadbeck suggeriert eine historische und kulturelle Fremde. Die Tänzer beschmieren ihre nackten Oberkörper und Gesichter mit Schlamm, sie wirbeln in ungestümen Sprüngen herum, versinken in Anbetungshaltung, es kommt zu kleinen Kampfhandlungen und zu Zärtlichkeiten. Man denkt sowohl an ein unbekümmertes Kumpel-Miteinander wie auch an ein Gefangenenlager. Auf jeden Fall evoziert Naharin, der selbst im Kibbuz aufwuchs, eine geschlossene und homogene Gesellschaft, die sich demselben Bewegungs-Duktus unterwirft: Starre und Explosion, Anspannung und Lockerlassen. Obwohl „Blackmilk“ üppiger und erzählerischer ausfällt als „George & Zalman“, obwaltet auch hier eine formale Strenge, die das Publikum eher auf Distanz bringt. Umso überraschender, wie viel Emotion beim Schlussapplaus spürbar wurde, nahezu der gesamte Saal erhob sich, um die Company zu feiern, die einmal mehr ihre technische Klasse bewiesen hatten.