Brauchen wir mehr Kunst von Frauen? : Die vergessenen Werke der Künstlerinnen im Saarlandmuseum

Interview Saarbrücken Das Saarlandmuseum will mehr weibliche Kunst ausstellen. Warum, das erklärt die Chefin der Stiftung Kulturbesitz Andrea Jahn am Beispiel von Charlotte Berend-Corinth. Und verrät viel über ihre persönliche Motivation.

Ab November zeigt das Saarlandmuseum eine große Doppelausstellung zum Künstler-Ehepaar Corinth. Wiederentdeckt wird die Ehefrau von Lovis Corinth. Die Chefin der Stiftung Kulturbesitz Andrea Jahn kuratiert den „weiblichen“ Teil dieser Schau. Was reizt sie an Frauenkunst?

Sie haben sich entschieden, das Ehepaar Corinth zusammen auszustellen, warum zeigen Sie nicht nur Charlotte Berend-Corinth?

JAHN Als ich im vergangenen Jahr die Stiftung übernommen habe, liefen bereits die Vorbereitungen zur Ausstellung von Lovis Corinth gemeinsam mit dem Belvedere in Wien. Da war es ein Glück, Charlotte Berend auch noch miteinzubeziehen und erstmals beide Werke zusammen zu präsentieren.

Charlotte Berend-Corinth wurde von der Kunstgeschichte vergessen, ihr Mann wurde weltberühmt. Liegt das nur an ihrem Geschlecht oder lässt sich das nicht doch auch auf Qualitätsunterschiede zurückführen?

JAHN Die feministische Kunstwissenschaft hat diese Zusammenhänge sehr genau analysiert und aufgezeigt, dass es sich dabei um ein systemisches Problem handelt. Tatsächlich waren viele Künstlerinnen, die wir heute wiederentdecken, zu ihrer Zeit hochgeschätzt und wurden erst nach ihrem Tod vergessen. Auch Charlotte Berend zählt zu dieser Kategorie, denn sie gehörte mit Käthe Kollwitz zu den wenigen weiblichen Mitgliedern der Berliner Secession. Gleichzeitig trug sie maßgeblich zur Berühmtheit ihres Mannes bei, denn sie verbrachte Jahre damit, das große Werkverzeichnis seiner Gemälde herauszugeben. Von ihr selbst gibt es heute nicht einmal mehr Werklisten zu ihren Ausstellungen, und viele ihrer Bilder wurden im Krieg zerstört.

Ihr Projekt bringt die beiden in Konkurrenz zueinander. Steht nicht zu befürchten, dass sich im unmittelbaren Vergleich das Vor-Urteil bestätigt: Er war halt einfach besser als sie?

JAHN Nein, darum geht es uns nicht. Wir zeigen die beiden bewusst in getrennten Ausstellungen. Das Bindeglied ist Charlotte als Motiv – zum einen bei Lovis als erotisches Modell, Mutter und Ehefrau, zum anderen bei Berend in den Selbstbildnissen, in denen sie sich nicht romantisch inszeniert, sondern uns eher nachdenklich und ernsthaft begegnet – auch als Malerin. In ihren frühen Jahren zeigt sie sich als hervorragende Porträtistin und ausgesprochen mutige Künstlerin, beispielsweise in ihrem großen Selbstbildnis als Gebärende aus dem Jahr 1908. In den späteren Jahren fordert die Arbeit für den 22 Jahre älteren Ehemann und anspruchsvollen Künstler ihren Tribut. Charlotte opfert ihm ihre Zeit und es ist ablesbar, dass ihre eigene Kunst zunehmend darunter leidet.

Sie haben bei Amtsantritt angekündigt, Sie wollten sich stärker um die Präsentation von Künstlerinnen kümmern. Was interessiert Sie am Thema Kunst von Frauen?

JAHN Es ist mir ein wichtiges Anliegen, Kunst ins Programm aufzunehmen, die sich mit den Veränderungen in der Welt auseinandersetzt. Dazu gehören auch aktuelle Fragestellungen und künstlerische Medien, in denen die Lebensrealität von Frauen reflektiert wird, wie Körperbilder, Schönheit und Alter, Tod, Selbstbehauptung, Rollenmodelle etc. Das sind Fragen, die nicht nur mich selbst umtreiben, sondern Männer wie Frauen, die sich bewusst sind, dass die Überwindung patriarchaler Strukturen einen Gewinn für uns alle darstellt. Seit ich 1997 im Museumsbetrieb angefangen habe, hat sich einiges getan, und doch sind wir noch lange nicht am Ziel! Künstlerinnen verdienen immer noch deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Und Männer beherrschen den Kunstmarkt ebenso wie die Museumslandschaft. Nur wenn wir am Ball bleiben und immer wieder bewusst machen, dass Frauen in dieser Gesellschaft etwas zu sagen haben, das uns alle voran bringt, nur dann wird sich gesellschaftlich tatsächlich etwas ändern.

Es existiert aber auch die These, dass Talent kein Geschlecht kennt oder braucht. Manche Künstlerin fühlt sich sogar gettoisiert, wenn man ihr Geschlecht zu stark betont. Wie ist Ihre Erfahrung damit?

JAHN Ja, das kann ich nur unterstreichen! Das biologische Geschlecht spielt für die Kunstproduktion selbst keine Rolle. Es sind die gesellschaftlichen Rollenbilder und die künstlerischen Möglichkeiten, die Künstlerinnen und Künstlern über die Jahrhunderte zu- oder abgesprochen wurden. Und nicht zuletzt war es die Kunstgeschichtsschreibung selbst, die dafür gesorgt hat, dass eine Künstlerfigur gefeiert oder vergessen wurde, wie im Falle von Charlotte Berend-Corinth.

Was meinen Sie: Malen Frauen anders?

JAHN Historisch gesehen stimmt das wohl. Aber nur deshalb, weil Künstlerinnen nicht dieselbe Ausbildung bekamen wie ihre männlichen Kollegen und beispielsweise nicht zu den Akt-Klassen zugelassen waren, wenn sie denn überhaupt Zugang zu Akademien besaßen. Heute lässt sich das keineswegs bestätigen, auch nicht, dass Frauen eine besondere Vorliebe für bestimmte Materialien oder Medien besäßen – vielleicht mit einer Ausnahme: Künstlerinnen stellen den erotischen männlichen Körper anders dar als männliche Künstler.

Was halten Sie von einer Frauen-Quote für den Ausstellungsbetrieb?

JAHN Quotenregelungen sind schwierig, aber manchmal nicht zu umgehen. Ich denke nicht, dass sie im Ausstellungsbetrieb ohne weiteres funktionieren würden. Viel wichtiger wäre es, wenn sich die Strukturen ändern würden, wie zum Beispiel Förderrichtlinien, die immer noch eine Altersbeschränkung haben, obwohl wir alle wissen, dass nicht jeder und jede mit 30 Jahren schon auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken kann – schon gar nicht als Künstlerin, die nebenher noch ein oder zwei Kinder großziehen muss. Ausstellungsmöglichkeiten sind das eine, aber ein effektives Stipendiensystem für Künstlerinnen halte ich für noch viel wichtiger.

Gibt es womöglich einen violetten Faden in der Kunst von Frauen, so etwas wie einen emanzipatorischen Auftrag, dem Sie sich womöglich auch selbst verpflichtet fühlen?

JAHN Ich fühle mich selbst von Kunst angezogen, die Grenzen überschreitet, die neue Ausdrucksmöglichkeiten entwickelt und etwas risikiert, um uns aufzurütteln. Tatsächlich habe ich den Eindruck, dass es aktuell gerade Frauen in der Kunst gelingt, solche Werke zu schaffen. Deshalb möchte ich die Leistung männlicher Künstler keineswegs in Abrede stellen, aber die Arbeiten einer Chiharu Shiota, Claire Morgan, Katharina Grosse oder Anne Imhof berühren mich eben besonders, auch wenn sie nicht mit expliziten feministischen Inhalten behaftet sind.

Viele große Museen haben in den vergangenen zwei, drei Jahren „weibliche“ Themen gesetzt, etwa die Schirn in Frankfurt mit „Fantastische Frauen“. Folgen Sie bei Ihrer Programmatik nicht doch nur einer Mode?

JAHN Nein, diese Themen begleiten mich schon mein ganzes Leben, weil ich selbst sehr dafür gekämpft habe, als Frau respektiert zu werden und Dinge zu tun und zu sagen, die für Frauen, auch in unserem Land,alles andere als selbstverständlich sind. Es war für mich als Jugendliche eine Offenbarung, als ich weibliche Vorbilder fand – in der Literatur, in der Kunst oder auch in der Politik und in der Wissenschaft, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Solche Begegnungen mache ich glücklicherweise immer wieder, und so sehe ich meine Aufgabe darin, diese „Entdeckungen“ auch einem großen Publikum zugänglich zu machen - das im übrigen zu 70 Prozent aus Frauen besteht.

Wissen Sie, wie viele Künstlerinnen in der Sammlung des Saarlandmuseums vertreten sind?

JAHN Diese Frage kann ich nicht mit statistischer Genauigkeit beantworten, aber es sind sicherlich nicht mehr als 10 Prozent.