Besucherquoten steigen Metzer Centre Pompidou hängt andere Museen ab – und lässt Saarbrücker Moderne Galerie alt aussehen

Übrigens: Beim Blick auf das Jahresprogramm 2024 in Metz fällt ein Name ins Auge: Katharina Grosse. Die hoch gehandelte Künstlerin, die 2022 von Museumschefin Andrea Jahn für die Saarbrücker Moderne Galerie gewonnen werden konnte, wird von 1. Juni an im Centre Pompidou die begehbare Groß-Installation „Sterne verschieben“ zeigen. Sie soll sich bis auf den Vorplatz des Museums ausdehnen – ein begehbares Monumentalwerk also. Metz bringt damit das in die Region, wofür Grosse weltweit gerühmt wird, und was in der Modernen Galerie gerade eben nicht realisiert wurde. Dort waren unter dem Titel „Wolke in Form eines Schwertes“ lediglich Leinwandarbeiten der Künstlerin zu sehen. Die Hoffnung, dass Grosse in einem weiteren Projekt für Saarbrücken eine Aufsehen erregende Groß-Skulptur nachliefern könnte, scheint sich damit zu zerschlagen.