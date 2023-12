Neue Bücher Der Zwiespalt zwischen Gedenken und Vergessen

Bereits auf dem Bahngleis fließen das Heute und Damals in einem ausufernden Gedankenstrom ineinander: Reflexionen über das Wesen des Reisens, der Flucht, der Verfolgung münden in die Frage, was dies für die Nachgeborenen bedeutet. Die Erzählerin ist illusionslos: Ihrer Familiengeschichte vermag sie nicht zu entkommen. „Und so trugen wir von Geburt an die Last ihres Lebens (. . .) und mussten Wünsche erfüllen, die nicht unsere waren.“