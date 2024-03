Stiftungsvorständin contra Kulturministerin „Professionell ging das gar nicht“

„Teilweise eine Märchenstunde“ – so nannte Jutta Schmitt-Lang, kulturpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, die Sondersitzung des Kulturausschusses im Saar-Landtag am Montag. Anlass war der vom SR veröffentlichte mutmaßliche Chatverlauf zwischen der Künstlerin Candice Breitz und Andrea Jahn, Vorständin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz (SSK); die Stiftung hatte eine geplante Ausstellung der jüdischen Künstlerin abgesagt, mit der Begründung, sie habe sich nicht ausreichend vom Terror der Hamas distanziert (wir berichteten mehrfach). In den Chats schrieb Jahn an Breitz, dass sie die Ausstellungsabsage für falsch hielte und unter dem Druck von Kulturministerin Christine Streichert-Clivot stehe (SPD); die Ministerin leitet das Kuratorium der SSK, die die Vorständin der Stiftung berät und beaufsichtigt. Doch nach außen hatte man Einigkeit demonstriert – bis zur Mitteilung des Kulturministeriums am Sonntag, drei Tage nach Chat-Veröffentlichung, Jahn und die Stiftung würden sich „einvernehmlich“ trennen.