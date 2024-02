Museumschefin Andrea Jahn wieder im Kulturausschuss Ersatz für Candice-Breitz-Ausstellung in Saarbrücken steht fest

Längst geht es im politischen Raum nicht mehr nur um die Affäre Candice Breitz. Die CDU-Landtags-Fraktion hat sich generell auf die aus ihrer Sicht unzureichende Arbeit der Stiftungs-Vorständin Andrea Jahn eingeschossen. Deshalb wurde letztere am Donnerstag auch wieder in den Kulturausschuss zitiert. Das Hauptthema: die Programmgestaltung 2024 für alle Stiftungsmuseen, die die kulturpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion Jutta Schmitt-Lang als inakzeptabel mager empfindet. Tatsächlich waren sowohl für das Museum für Vor- und Frühgeschichte am Saarbrücker Schlossplatz wie auch für das Zeitungsmuseum in Wadgassen bis zur Ausschuss-Sitzung von der Stiftungs-Chefin keinerlei Wechselausstellungs-Projekte angekündigt worden. Ebenso hatte sie offen gelassen, wie der Ersatz für die von ihr abgesagte Candice-Breitz-Ausstellung in der Modernen Galerie des Saarland-Museums aussehen könnte; sie sollte ab 27. April stattfinden.