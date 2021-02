Von „Apollo 13“ bis „Vom Winde verweht“ : Die schönsten Filmzitate – auf Saarländisch

Seit wann sprechen Tom Hanks, Marilyn Monroe und Daniel Brühl Saarländisch? Zum Tag der Muttersprache am 21. Februar, zu der auch die Dialekte gehören, haben wir die schönsten Filmzitate auf Rhein- und Moselfränkisch.

Was wäre, wenn Marilyn Monroe zu einem Filmdreh für eine ihrer musikalischen Komödien nach Neunkirchen gekommen wäre? Wenn James Cameron seine „Titanic“ direkt an der Saarschleife gedreht hätte? Oder, wenn Marlon Brando in einer Drehpause in Saarbrücken nach dem nächsten Imbiss gefragt hätte?