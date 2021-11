Im Saarland wurde sie noch gefeiert : Kurz nach Auftritt in Saarbrücken: Carolin Kebekus streicht Shows ersatzlos (mit Bildergalerie)

2000 Zuschauer bei Kebekus Auftritt in der Saarbrücker Saarlandhalle

Saarbrücken Nach mehrfachen Verschiebungen trat Carolin Kebekus am Donnerstagabend in der Saarlandhalle auf. Vor rund 2000 Zuschauern scherzte die Komikerin über zwei Stunden über Feminismus, den weiblichen Körper und teilte einige private, mitunter schlüpfrige Anekdoten. Doch wenig später musste Kebekus mehrere Auftritte absagen.

Ausverkauft und trotzdem nur halb voll? In Pandemiezeiten ist das nichts Außergewöhnliches. Schließlich sollen die Menschen ja Abstand halten. Aber weshalb beim Gastspiel von Carolin Kebekus die Saarlandhalle zu einem Drittel abgetrennt war und sich somit die 2000 Zuschauer eng zusammendrängten, erschien irgendwie nicht sinnvoll. Wie dem auch sei, der mehrfach verschobene Termin wurde vergangene Woche Donnerstag unter 2G-Bedingungen nachgeholt.

Auch am Wochenende sollte Kebekus eigentlich auf der Bühne stehen. Doch unmittelbar nach ihrem Auftritt in Saarbrücken musste die Komikerin mehrere Shows absagen. "Liebste Pussis, es bricht mir das Herz!", schrieb sie auf Instagram in Richtung ihrer Follower. „Ich bin leider erkältet und habe keine Stimme mehr, daher müssen wir die Shows heute in Koblenz und morgen in Wiesbaden leider absagen.“ Leider sei es nicht gelungen, Ersatztermine zu organisieren. Die ausverkauften Shows sind deswegen ersatzlos gestrichen.

In Saarbrücken hatte Carolin Kebekus noch ordentlich Gas gegeben

Da hatten ihre Fans in Saarbrücken ja mächtig Glück, dass Kebekus noch am Donnerstag ordentlich Gas geben konnte auf der Bühne.

Die Show namens Pussy Nation beinhaltete die ganze Bandbreite von Kebekus: Ratschläge für junge Frauen, Feminismus, heitere Anekdoten und vor allem viele, viele Zoten.

Interessant war, wie sie die Show in Saarbrücken begann. Da ließ sie nämlich ihr zu vier Fünfteln weibliches Publikum aufstehen und nachsprechen: „Ich schwöre, dass ich über alles, was Carolin Kebekus sagt, hemmungslos lachen werde (…) so wahr ich eine Pussy bin.“ Nicht verwunderlich, dass da fast das ganze Publikum mitmachte. Doch das ließ die Comedienne an die schlimmen Seiten der Massenpsychologie denken. „Da kriegt man ja Angst! Noch eine Minute länger und ihr wärt irgendwo für mich einmarschiert“, kommentierte sie. „Später gibt es dann so Dokumentationen über mich, nachts bei Phoenix: Kebekus’ Helfer.“

Halle im Saarland lacht über Schamhaarentfernungs-Anekdote

Wie schön, dass sie sich gleich noch mal auf den Boden der Tatsachen stellte mit einer langen Geschichte über eine besonders schmerzhafte Methode der Schamhaarentfernung. Ihre Freundinnen hatten sie zum sogenannten Sugaring überredet – wie sie die Prozedur in einem Studio über sich ergehen ließ und sich dabei als Comedy-Kollegin Martina Hill ausgab, schilderte Kebekus in allen Einzelheiten. Das brachte die Halle natürlich zum Wackeln, auch wenn die 40-Jährige die gleiche Geschichte vor zwei Jahren schon mal in Saarbrücken erzählt hatte.

Neu oder dem Vergessen anheimgefallen war allerdings der schöne Werbespruch fürs Sugaring bei Männern: „Auf der gemähten Wiese / sieht auch ein Zwerg aus wie ein Riese.“ So einiges kam einem aber bekannt vor – vielleicht gut, dass die Corona-Pause so lange dauerte, da war so manche Pointe nicht mehr präsent. So auch Kebekus’ schlaue Replik auf den bösen Internet-Kommentar „Ihr Feministinnen gehört doch nur mal richtig durchgebumst“: Das stimme, denn wer wolle das eigentlich nicht. Offenbar hatte die Lockdown-Pause nicht ausgereicht, um ein neues Repertoire zu erarbeiten – aber warum auch, wenn das alte doch noch so gut funktioniert.

Sympathisch und neu war an der Show, dass Kebekus ihrer jungen Kollegin Maria Clara Groppler die Gelegenheit für einen Kurzauftritt gab. Die 22-Jährige wirkte anfangs etwas nervös, bekam dann das Publikum aber auch auf ihre Seite – mit dem gleichen Konzept, nämlich der Bekanntmachung des Peinlichen. Zurück zum Star des Abends: Der früher oft verbissen wirkenden Kebekus musste man zugutehalten, dass sie milder geworden ist – beim letzten Gastspiel hatte sie noch an einigen Stellen die selbst gesetzten Grenzen der Moral überschritten. Dieses Mal blieben unangenehme Attacken auf andere sowie der hoch erhobene Zeigefinger weitgehend aus.

Carolin Kebekus spricht offenbar gern über weibliche Tabus

Irgendwie scheint es die Mission der Komikerin zu sein, tabuisierte Vorgänge unter der Gürtellinie auf der Bühne breit auszuwalzen. Neben der Sugaring-Geschichte zeigte sich das in längeren Passagen über die Benutzung von Tampons oder einer Menstruationstasse. Das heimliche Getue über normale Vorgänge im weiblichen Körper widerstrebt der Feministin offenbar so, dass sie es ins Gegenteil verkehren muss. Allerdings übertrieb sie doch stark, als sie davon sprach, dass eine Hälfte der Menschheit einmal im Monat blute – so als lebten keine Kinder und Alte auf dem Planeten. Kebekus sparte allerdings gar nicht an Kritik an ihren Geschlechtsgenossinnen. Diese würden sich im Internet in endlosen Kommentaren darüber ergehen, weil die Oberarme der Komikerin bei bestimmten Bewegungen schwabbelten. „Nur Frauen regen sich über so was auf!“, klagte sie.