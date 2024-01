Kultusministerin Streichert-Clivot unter Handlungsdruck Saar-Künstler äußern sich zur Breitz-Affäre: „Aktuell entwickelt sich ein Klima der Angst“

Außerhalb des Saarlandes hat der Fall Candice Breitz bisher mehr Reaktionen ausgelöst als hierzulande. Das ändert sich gerade. Bekanntlich darf die für April im Saarlandmuseum geplante Ausstellung „TLDR“ der jüdischen Künstlerin nicht stattfinden, weil die sich nach dem Hamas-Terroranschlag angeblich zu israelkritisch äußerte. Dies provozierte bundesweit und international einen nahezu einhelligen Protest bei Kultur-Akteuren und Journalisten gegen das „Cancel-Culture“-Vorgehen der Vorständin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, Andrea Jahn, und gegen Kultusministerin Christine Streichert-Clivot, die Jahn darin unterstützt. Als größerer Verband äußerte sich im Saarland nur der Poprat zur Affäre, forderte „eine breite öffentliche Diskussion über die Freiheit der Kunst, ihre Grenzen und die Konsequenzen im Falle des Versagens“, übte Kritik an den beiden Hauptverantwortlichen. Zuvor schon hatte sich eine auf internationale Unterstützung zielende Initiative zu einer Internet-Unterschriften-Aktion (http://ausbreitzen.de) zusammengefunden, initiiert von dem in Berlin lebenden, aus dem Saarland stammenden Autor Konstantin Ames. Mit dabei: Ulrich Ludat, Stefan Ripplinger, Alexander Karle. „Ausbreitzen.de“ schlug von Beginn an einen harten Ton an, Ames verfasste sogar einen Offenen Brief an Ministerpräsidentin Anke Rehlinger mit der Aufforderung, Streichert-Clivot „von ihren Pflichten“ zu entbinden.