Preisverdächtige Streifen : Oscar-nominierte Kurzfilme in der Camera Zwo

Saarbrücken An diesem Sonntag werden ab 18 Uhr die für einen Oscar nominierten Realkurzfilme gezeigt: „A Sister“ (Belgien, 16 min, 2018), „Brotherhood“ (Kanada, Tunesien, Qatar, Schweden, 25 min, 2018), „The Neighbors‘ Window“ (USA, 20 min, 2019), „Saria“ (USA, 22 min, 2019) und „Nefta Football Club“ (Frankreich, Tunesien, 17 min, 2018). Eine Woche später, am Sonntag, 9. Februar, folgen, ebenfalls ab 18 Uhr, die oscar-nominierten Kurzfilme aus der Kategorie Animation: „Dcera/Daughter“ (Tschechien, 15 min, 2019), „Hair Love“ (USA, 7 min, 2019), „Sister“ (China, USA, 8 min, 2018), „Mémorable“ (Frankreich, 12 min, 2019) und „Kitbull“ (USA, 9 min, 2019). Die Oscars werden in der Nacht des 9. Februar vergeben.