Unterstützung für Kinos in der Pandemie : Kinopreis des Saarlandes: Zwei Auszeichnungen für die „Camera Zwo“

Unterstützung für Kinos in der Pandemie

Saarbrücken Am Mittwoch ist zum zweiten Mal der Landesprogrammpreis Kino des Saarlandes vergeben worden. Einen großen Gewinner gibt es, auch wenn die Preisgelder in dieser Ausgabe gesunken sind.

Die Camera Zwo in Saarbrücken erhält in diesem Jahr den Landespreis für das beste Kinoprogramm, vergeben von den Saarland Medien und der Saarländischen Staatskanzlei. Das Arthouse-Kino in der Futterstraße wird mit dem Hauptpreis für das beste Jahresprogramm ausgezeichnet, dotiert mit 3000 Euro, und mit dem Preis für innovatives Kinomarketing (2000 Euro).