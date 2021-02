„Bundesfestival junger Film“ : St. Ingberter Filmfestival sucht Jugendjury

St. Ingbert Das „Bundesfestival junger Film“ in St. Ingbert sucht für seine vierte Ausgabe eine fünfköpfige Nachwuchsjury. Sie wird sich im Festivalzeitraum vom 10. bis 13. Juni alle Filmblöcke des Wettbewerbes während der Festivaltage anschauen, um dann am Sonntag, 13. Juni, bei der Preisverleihung den mit 1000 Euro dotierten Preis der Nachwuchsjury an einen Film zu vergeben.

Man muss zwischen 16 und 21 Jahren alt sein – und man muss für den Festivaltzeitraum, falls man noch zur Schule geht, vom Unterricht freistellen lassen können.