Laien stehen auf der Bühne Bürgerensemble wird Teil der Inszenierung

Das Hauptaugenmerk des Publikums im Theater richtet sich meist auf die Hauptdarsteller. Verena Bukal als Blanche und Fabian Gröver als Stanley liefern auch wirklich eine grandiose Performance. Christiane Motter als Stella und Gregor Trakis als Mitch stehen ihnen in nichts nach. Die atmosphärische Stimmung und die großartigen Bilder, die Christoph Mehler auf die Bühne stellt, vermittelt aber entscheidend das Bürgerensemble. Der Zuschauer fühlt das zwar, nimmt es aber selten bewusst wahr. Christoph Mehler bestätigt: „Das Bürger*innen-Ensemble ermöglicht uns, Blanches Gefühle sinnlich erlebbar in Bilder zu übersetzen. Diese Bilder könnten wir ohne ‚Chor‘ gar nicht erzeugen.“ In der Tat erinnert das Bürgerensemble an den Chor in der antiken griechischen Tragödie. Der hatte als dramaturgisches Mittel eine zentrale Bedeutung, indem er die Verbindung zwischen Publikum und Stück herstellt. Er kann dem Zuschauer das Bühnengeschehen erläutern, für eine der handelnden Personen Partei ergreifen.