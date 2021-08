Neues Live-Musik-Format kommt ins Weltkulturerbe : Kein „Hüttenjazz“ mehr in Völklingen

Im vergangenen Corona-Jahr lief die „Hüttenjazz“-Reihe das letzte Mal. Die Bürger vermissen sie in diesem Sommer. Foto: Kerstin Krämer

Exklusiv Völklingen Nach dem Stress wegen der Neuausrichtung der Hütten-Gastronomie muss sich der Chef des Völklinger Weltkulturerbes dem Ärger von „Hüttenjazz“-Fans stellen. Die wollen die Traditionsreihe behalten, doch Jazzer reagieren gelassen.

Generaldirektor Ralf Beil ist in Urlaub, deshalb sieht er das zweite Ärger-Gewitter nicht, das über der Völklinger Hütte aufzieht, nachdem die Neuausrichtung der Hütten-Gastronomie bereits für Skepsis sorgte. Zuerst war da nur ein verwundertes Gemurmel: Gibt’s in diesem Sommer keinen Hüttenjazz? Schließlich fand die Traditions-Open-Air-Reihe, sogar im vergangenen (Corona-)Jahr statt, wie üblich auf dem Zimmerplatz des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Dort wurde sie vor 20 Jahren initiiert, als kostenloses Open-Air-Kulturangebot des Weltkulturerbes - und wurde ein Selbstläufer. Der Zimmerplatz ist auch in diesem Jahr ein Konzert-Ort: Die „Völklinger City Open Airs“ wurden aus der Innenstadt in die Hütte verlegt, und letzere finden sich denn auch auf der Veranstaltungs-Übersicht der Weltkulturerbe-Homepage. Aber auf den Hüttenjazz fehlt jeglicher Hinweis, ohne dass es jemals eine offizielle Mitteilung darüber gegeben hätte, dass die Reihe ausfällt. So hat sich denn mittlerweile unter den Hüttenjazz-Fans ein gewisser Frust eingestellt, genährt durch Vermutungen, Generaldirektor Ralf Beil habe den von seinem Vorgänger erfundenen Hüttenjazz für immer abgeräumt. Bürger schrieben Mails an Beil, die sie auch an die Saarbrücker Zeitung weiterleiteten. Tenor: „Wir vermissen den Hüttenjazz.“

Einer, der nach eigenem Bekunden den Unmut vieler Stammgäste gehört hat und ihm eine Stimme geben will, ist Jupp Feilen, ehemaliges SPD-Stadtratsmitglied und ehrenamtlicher Kultur-Macher in der Stadt. Feilen formuliert gern hart und sagt es so: „Früher war die Hütte für die Bürger eine verbotene Stadt wie in China. Jetzt haben wir wieder einen Kaiser, der sich benimmt, als habe man ihm ein Spielzeug geschenkt, mit dem er machen kann was er will.“ Feilen, der aktuell die „Maniac Monday“-Konzertreihe am Völklinger Simschel organisiert, hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass Beil als neuer Mann an der Weltkulturerbe-Spitze womöglich neue Akzente setzen will. Er kritisiert, dass Beil das „Cafè Umwalzer“ umbenennen möchte und gibt zu verstehen, dass er das Motto „Ich mache jetzt alles anders“ für eine Fehlsteuerung hält.

Einer, der das gelassener sieht, ist Oliver Strauch, seit zehn Jahren Kurator der Hüttenjazz-Veranstaltung. Der Jazz-Schlagzeuger und Professor an der Hochschule für Musik Saar berichtet von einem „freundlichen Gespräch“, in dem Beil ihm zu verstehen gegeben habe, dass ihm „was Neues“ vorschwebe und man „in Kontakt“ bleiben werde: „Das finde ich völlig in Ordnung“, sagt Strauch. Freilich werde er mittlerweile „permanent auf das Thema angesprochen“ und könne, weil Beil keine näheren Gründe für das Ende der Reihe genannt und auch noch keine inhaltliche Perspektive entwickelt habe, keine Antworten liefern. „Klar ist, dass Völklingen jetzt was fehlt, die Leute waren heiß auf das Format. Sie freuen sich total, wenn dort Livemusik stattfindet“, meint Strauch, und der „Hüttenjazz“ habe „toll zu Völklingen gepasst“.

Oliver Strauch, Jazz-Schlagzeuger und Professor an der Hochschule für Musik Saar (HfM), kuratierte die Völklinger Open-air-Reihe seit zehn Jahren. Foto: Iris Maria Maurer

Aus der Pressestelle des Weltkulturerbes kommt auf Anfrage folgendes Statement: „Wir haben in diesem Jahr bereits einige Events durchgeführt und noch vor uns. Das Freistil Festival, die Konzerte in Kooperation mit der Hochschule für Musik sowie das Paradiesfest sind erfolgreich gelaufen. (...) Dr. Ralf Beil ist bereits mit Professor Oliver Strauch im kreativen Austausch, um für 2022 neue Formate zu definieren. Aufgrund der Pandemie war eine solide Planung der Hütten-Jazz-Konzerte nicht möglich, die Anreise der Bands aus der Großregion nicht gesichert. So findet dieses Jahr der „Hüttenjazz“ nicht in gewohnter Form statt, sondern wir freuen uns auf ein neues Live-Musik-Format in 2022.“

Lesen Sie auch Konzertreihe : Überraschungsteam jazzt furios in Völklingen