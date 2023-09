Wieder auf dem Saarbrücker Spielplan Bühnenstück „Terror“ – war das 164-facher Mord oder nicht?

Nanu – eine Sicherheitsschleuse in der Alten Feuerwache? Mit einem Polizisten, der einen durchwinkt, wenn man nichts Verdächtiges in der Tasche hat? Nun, beides ist Teil der Inszenierung, denn an diesem intensiven, sehr gut gespielten Abend ist der Theaterraum ein Gerichtssaal, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind Schöffen – sie müssen am Ende entscheiden, ob ein Mann des 164-fachen Mordes schuldig ist oder nicht.