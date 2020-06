Das Debüt der Buchmesse Saar : Buchmesse Saar: Das digitale Debüt hat Folgen

Saarbrücken Wegen Corona musste die erste Buchmesse Saar online stattfinden. Die Veranstalter ziehen aus dem Debüt eine Konsequenz.

Geplant war sie so natürlich nicht, die erste Buchmesse Saar mit dem griffigen Titel „Bums“. Aber die Corona-Krise hat die ambitionierte Planung mitsamt Buchung der Saarlandhalle in Saarbrücken zunichte gemacht (ebenso wie die „HomBuch“ und „erLesen!“). So also ging die Buchmesse Saar an diesem Wochenende als Online-Veranstaltung über die virtuelle Bühne. Ein großes Risiko. Und die Resonanz? Das 18-köpfige Team zeigt sich mehr als zufrieden. „Insgesamt hatten wir 180 000 Besucherinnen und Besucher“, sagt Organisator Benjamim Kiehn, „was großartig ist für eine Erstlingsmesse – und diese dann auch noch digital.“ Auf insgesamt vier Kanälen haben sich laut Kiehn 72 000 Menschen „Streams angeschaut, interagiert und sozusagen in irgendeiner Form mitgemacht“.