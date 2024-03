Schriftsteller-Prominenz im Saarland zu Gast Fantasy, Krimi, Thriller – das Programm des Buchmesse Saar Festivals

„Wir ernten jetzt die Früchte von 20 Jahren Arbeit“, sagt Karsten Wolter. Denn nur durch lange und enge Vernetzung mit Verlagen, Autorinnen und Autoren sei das Buchmesse Saar Festival „im schönen Saarland stemmbar“. Wolter ist Eigentümer und Geschäftsführer der Buchhandlung Drachenwinkel in Dillingen-Diefflen – und mit seinem Geschäft auch Veranstalter des Festivals, das in seiner zweiten Ausgabe neun Lesungen an zwei Orten bietet: fünf zwischen dem 29. Mai und dem 2. Juni im Gemeindehaus in Dillingen-Diefflen, vier vom 5. bis zum 8. Juni im Theater am Ring in Saarlouis. Wolter verspricht „Fantasy, Dark Romance, Krimi, Thriller und pointierte Erzählungen über das Leben an sich“.