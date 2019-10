Am Samstag, 2. November : Buch über Lager „Goldene Bremm“

Saarbrücken Die Initiative Neue Bremm lädt in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung zu einer Buchpräsentation: Am Samstag stellt Elisabeth Thalhofer um 11 Uhr bei einem Vortrag im Hotel Mercure-Süd auf der Gedenkstätte Gestapo-Lager Neue Bremm in Saarbrücken die Buchausgabe ihrer Forschungsarbeit über die Geschichte des Lagers vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red