„Heuchelei“, „Eigennutz“ und „Sabotage“ Ex-Welterbe-Chef Grewenig prangert Missstände rund um Tholeyer Abtei an

Der promovierte Kunsthistoriker arbeitet seit mehr als drei Jahren an einem kulturgeschichtlichen Bildband über die Abtei, das war bekannt. Nicht vorhersehbar war das Buch, das er dieser Tage als erste Zwischenbilanz seiner Recherchen in den Handel bringt, im Selbstverlag bei Krüger Druck (Merzig): „Abtei Tholey Quo vadis? Vision Hoffnung Wirklichkeit“. Es kommt ganz harmlos wie ein Kultur-Führer daher, doch es handelt sich zweifelsohne um eine Streitschrift mit Appell-Charakter. Die beiden Mönche, gegen die Grewenig schwere Anschuldigungen erhebt – Abt Mauritius und Bruder Wendelinus – dürften vermutlich von einem Pamphlet sprechen. Denn Grewenigs Begrifflichkeit ist drastisch: „Heuchelei“, „Eigennutz“, „Lüge“, „Kleinkrämertum“, „Dummheit“, „Sabotage“. Der Ton ist zwar nicht polemisch, denn Grewenig untermauert nahezu alles mit Quellen-Verweisen, er nimmt also quasi die Rolle eines Detektivs und Enthüllungsjournalisten ein. Doch ein Orden kann sich in inneren Angelegenheiten auf seine Geheimhaltungspflicht berufen. In diesem Fall zieht sich Grewenig dann auf „Ondits“ im St. Wendeler Land zurück, und die Grenze zur Spekulation verwischt. Das ist beispielsweise in Zusammenhang mit einer vermeintlich manipulierten Wahl der Fall, durch die Abt Mauritius Choriol die Aufnahme von Bruder Wendelinus in den Konvent ermöglichte.