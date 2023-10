Serie kunst aus der region „Ich male um des Malens Willen“

info

Der Verein wurde 2007 gegründet. Ziel ist es laut Satzung, das kulturelle Leben in Sulzbach zu bereichern und Malerei, Musik und Literatur zu fördern. Mitglieder müssen jedoch nicht in Sulzbach wohnen: Die aktiven Künstler stammen aus dem gesamten Sulz- und Fischbachtal und wohnen auch in anderen Teilen des Saarlandes, sogar in Berlin.

Werke der Mitglieder werden einmal im Jahr bei einer Gemeinschaftsausstellung in der Aula Sulzbach gezeigt. Daneben organisiert der Verein Lesungen und Konzerte.