Neue Bücher Hättest du nicht die Sau rausgelassen

Saarbrücken · Hätte Claude, bevor er das Büro verließ, „Don’t panic“ von Coldplay gehört und nicht das zwei Minuten kürzere Stüc „Dirge“ von Death in Vegas, wäre er wohl am Leben geblieben: Claude war der Geliebte der französischen Schriftstellerin, der 1999 bei einem Motorradunfall starb. In ihrem mit dem Prix Goncourt prämierten Roman „Schnell leben“ beschreibt Giraud (63), wie nahe Liebe und Tod einander sein können.

17.11.2023 , 08:00 Uhr

1960 in Algerien geboren, hat Brigitte Giraud seit 1997 bislang 15 Romane veröffentlicht, mit ihrem bislang jüngsten „Vivre vite“ (Schnell leben) gewann sie 2022 den Prix Goncourt. Foto: Pascal Ito/Flammarion

Von Christoph Schreiner

Ein Moment kann über ein Leben entscheiden – auch über dessen Ende. Wer nur einen Moment früher oder später dort gewesen wäre, wo der Tod wartete, wäre am Leben geblieben. Wäre, würde, könnte – der Konjunktiv kann eine quälende Zeitform sein, weil er manchmal auf des Messers Schneide sitzt und noch Jahre nach einem Unglück mitten ins Herz zu stechen vermag.