Die Baustellen der Museumschefin Andrea Jahn Die Stiftung Kulturbesitz hat mehr Probleme als gedacht

Saarbrücken · Dicke Personal- und Programmlücken in all ihren Museen: Es läuft nicht nur wegen der Candice-Breitz-Affäre nicht rund in der Stiftung Kulturbesitz. Wir sagen, warum.

05.01.2024 , 15:37 Uhr

Andrea Jahn - hier mit der Künstlerin Sabine Groß (rechts) vor dem Museumseingang - sorgte 2021 selbst für eine ungewöhnliche Ausstellung, um das Saarbrücker Museum für Vor- und Frühgeschichte zu beleben. Foto: Stiftung Saarländischer Kulturbesitz

Der nahezu einhellige Kritik-Sturm, der sich seit Ende November, seit Absage der Candice-Breitz-Ausstellung, gegen die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz richtet, übertönte Warngeräusche aus deren Innern. Die Homepage legt offen: Im Jahr 2024 droht eine kaum je dagewesene Programm-Flaute, und es gibt personelle Engpässe.