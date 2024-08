Wie kommt man zur Wahrheit? Kuratoriumsmitglieder brechen in der Breitz-Affäre ihr Schweigen

Die energische Vorgehensweise der CDU-Parlamentarierin Jutta Schmitt-Lang, die seit Monaten die Offenlegung der Stiftungs-Protokolle im Fall Breitz fordert, zeitigt einen überraschenden Erfolg. Nachdem die kulturpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion der Kultusministerin und Aufsichtsratsvorsitzenden des Stiftungs-Kuratoriums mit rechtlichen Konsequenzen gedroht und eine Frist bis 23. August gesetzt hatte, scheint nun ein Sieg auf ganzer Linie erreicht. Christine Streichert-Clivot (SPD) gewährt den Mitgliedern des Kulturausschusses Einsicht in die Protokolle, und mehr noch: „Einige Kuratoriumsmitglieder“ seien zusätzlich sogar bereit, den Parlamentariern Rede und Antwort zu stehen. Letzteres ist neu und wurde bisher von keiner Seite gefordert, auch nicht von der CDU. Doch wird durch diesen Schritt die Wahrheit über den vermeintlichen Machtmissbrauch der Kuratoriumsvorsitzenden ans Licht gefördert, wie es sich unter anderem Breitz-Unterstützer in einem Offenen Brief erhofften?