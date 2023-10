„König Ödipus“ in der Neunkircher Gebläsehalle Klavierkabarettist Bodo Wartke: „Wie geht man mit dem Unausweichlichen um?“

Bodo Wartke ist eigentlich Klavierkabarettist und als solcher der Verfasser humoristischer Lieder. Allerdings wagte er sich vor Jahren auch an den antiken „König Ödipus“ heran. Wartke führt das Drama am 18. Oktober als Ein-Mann-Stück in der Neunkircher Gebläsehalle auf. SZ-Mitarbeiter Sebastian Dingler konnte sich vorab mit dem 46-Jährigen unterhalten.