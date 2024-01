Die erste „Blaue Stunde“ seit vier Jahren Kartenverkauf beim Ophüls-Festival ist mit großem Andrang gestartet

Draußen vor dem Saarlandmuseum Nieselregen und Wetter Grau in Grau, aber drinnen Ophüls-Blau: Am Samstagnachmittag hat in der Modernen Galerie im Saarlandmuseum der Kartenverkauf des kommenden 45. Filmfestivals Max Ophüls Preis begonnen, die traditionelle „Blaue Stunde“. 2020 hatte sie zuletzt real und vor Ort stattgefunden – danach kam die Pandemie. Jetzt startete der Kartenvorverkauf erstmals in der Modernen Galerie, die in diesem Festivaljahrgang die Heimat des Festivalclubs „Lola Bistro“ ist.