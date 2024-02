Filmfestival Max Ophüls Preis Ophüls-Festival zieht positive Bilanz: „Diese Zahlen stimmen uns freudig“

Am Eröffnungsabend schauten sich 1361 Menschen in mehreren Sälen des Cinestar Saarbrücken sowie in den drei „MOP uff de Schnerr“-Kinos „Rickerl – Musik is höchstens a Hobby“ an, 2023 waren es bei „Aus meiner Haut“ 1310. Zur Preisverleihung mit Filmparty am 27. Januar kamen 2080 Gäste, 350 mehr als im Jahr zuvor. Die Live-Übertragung der Preisverleihung auf der Festival-Website wurde insgesamt 2757 mal angeklickt, 2023 lag die Zahl bei 3215.