Saarbrücken Für 20 Euro im Jahr können Bücherfreunde viele saarländische Bibliotheken nutzen. Für das Geld bekommt man die Bib-Card Saar und damit Zutritt zu vielen Stadtbüchereien.

Wer mehrere kommunale Bibliotheken im Saarland nutzen möchte, muss dafür künftig nur ein Mal bezahlen. Das neue Angebot läuft unter dem Namen Bib-Card Saar und kostet 20 Euro pro Jahr. Es gilt vorerst für die Stadtbüchereien in Saarbrücken, Merzig, Neunkirchen, St. Ingbert, St. Wendel, Sulzbach, Völklingen und Wadern. Diese hatten sich jüngst in einem Verein zusammengeschlossen. Die Homburger Bücherei steht zwar ebenfalls auf den Informationsblättern, die in Saarbrücken ausliegen. Offiziell ist deren Teilnahme an der Aktion jedoch noch nicht besiegelt. Die Verantwortlichen hoffen, dies bis Ende Februar ändern zu können.