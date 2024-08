Großer Pferdehof und Urlaubsort an der Küste Frankreichs Der Traum vom eigenen Immenhof in der Bretagne

In Deutschland habe mit den Immenhof-Filmen von Ursula Bruns in den Fünfzigern und Sechzigern ein „Isländer-Boom“ stattgefunden, so die beiden Pferde-Liebhaberinnen. Durch die Filme über die „Abenteuer auf dem Ponyhof“ sei eine „Welle der Rückbesinnung in die Natur“ ausgebrochen. Die Filme hätten auch dafür gesorgt, dass viele Reitvereinen und deren Pferdehaltung, den Rücken kehren. So auch Spengler und Kannengiesser. Es gehe ihnen „um das wahre Pferdeleben – trotz Dressur“, erklärt Spengler. Die Pferde stehen nicht alleine in ihren Pferdeboxen oder Ställen, sondern auf Weiden „und zwar immer in Herden“, sagt sie. Dressur sei eigentlich eine sehr ungewöhnliche Disziplin für Isländer, die wenigsten wüssten, dass sie sich super zur Dressur eigenen, so die gelernte Pferdewirtin und Reitlehrerin Spengler.