Bestsellerautorin Mithu Sanyal „Wir alle kennen die Erfahrung, nicht in die Welt zu passen“

Skandalöse Enthüllung an einer deutschen Uni: Die Super-Professorin, die vorgab, indisch zu sein, ist weiß! Das Internet dreht durch, ihre Studierenden, deren Familien wirklich eingewandert sind, sind verletzt. Was nun? „Identitti“ ist das Romandebüt von Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mithu Sanyal, das 2021 Chancen auf den Deutschen Buchpreis hatte. Am Montag kommt sie für die Reihe „Literatur der Transformation“ zur ausverkauften Lesung ins Saarländische Staatstheater. Wir haben mit ihr vorab über Identitätswirren und kulturelle Aneignung gesprochen, über obsessives Lesen und ihren nächsten Roman.