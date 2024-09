Saarländischer Bestseller-Autor Andreas Pflüger liest in Wadern: „Dann kann ich schon mal ruppig werden“

Der saarländische Bestseller-Autor Andreas Pflüger, bekannt unter anderem für 27 „Tatort“-Drehbücher und seine Trilogie über die Polizistin Jenny Aaaron, kommt zum Auftakt der Waderner Buchwoche in das dortige Kino, die Lichtspiele. Er liest aus seinem hinreißenden Buch „Herzschlagkino“, in dem er über seine 77 liebsten Filme schreibt – und darüber, was er im Kino dabei so erlebt hat. Wir haben ihn dazu befragt.