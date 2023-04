Bibliothek, Galerie und Buchhandung – eine Entdeckung in Homburg Bernd Detsch schenkt Kunstbüchern ein zweites Leben

Detsch beliefert Stammkunden aus New York, aber im Saarland hat er gerade mal einen Unternehmer gefunden, dessen Bibliothek er zusammenstellen darf. Dabei sieht Detsch sich als „extrem kundenorientiert“: Wie früher, als Buchhändler, könne er sich dafür begeistern, für jemanden genau das passende Buch herbeizuzaubern, sei es „nur“ das Standardwerk über Hundertwasser oder was sehr Spezielles zur Verbindung zwischen Haiku und Fotografie. Wer mit Detsch plaudert, rudert schnell in einem Ozean an Unwissen und spürt, wie ihn das Virus aller Buch-Fetischisten beißt: Ich weiß, dass ich nichts weiß – und ich will’s ändern. Achtung, Ansteckungsgefahr, das kann teuer werden. Detsch wiederum genießt seine chronische Krankheit. „Ich habe den schwarzen Gürtel im Einkaufen“, meint er. Alles werde bei ihm immer eine Nummer zu groß und zu viel. Egal, ob dieser Mann an der Käsetheke im Forbacher Cora steht, die Keller namhafter Museen in Wiesbaden oder Paris nach Restbeständen an Ausstellungskatalogen durchpflügt oder im Internet auf die Jagd geht nach ausgefallenen Messern und Pfannen, die er sich dann – in Serie, als sei’s ein Motiv für ein Artists‘ Book – an seine Küchenwand ballert, egal also, was diesen Mann interessiert, es wird nach Hause in die Höhle geschleppt – nicht einzeln, sondern in Massen. Deshalb wird Detschs Buchhandlung auch schon mal mit einem Garten-Blumencenter verwechselt. Denn Detsch hat in der Corona-Zeit die einzige Möglichkeit zum Shoppen genutzt, die jenseits des Internets blieb, in Baumärkten. Von dort brachte er Kübel-Pflanzen mit. Unzählige. „Ich bin ein Anhäufer“, seufzt er, und die Armada an Pfeifen, die hinter seinem Schreibtisch steht, beglaubigt das ein weiteres Mal.