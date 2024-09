Nachruf auf einen großen Freund Er diente einem berühmten Sonderling

Doch Kühn war das alles bestimmende Lebensthema, und man muss für die Beziehung der beiden wohl ein großes Wort bemühen: Schicksalsgemeinschaft. Denn wie anders lässt sich erklären, dass die beiden alten Männer, obwohl durch Krankheit und Gebrechlichkeit getrennt, kurz vor Kühns Tod im Oktober vergangenen Jahres doch noch einmal zusammenfanden? Das geschah in dem Altenheim, in dem Rech jetzt, im Alter von 89 Jahren, am 3. September starb. Monatelang lag Rech dort, geistig in gewohnt wacher Verfassung, unbeweglich ans Bett gefesselt. Er soll dies mit heiterer Gelassenheit ertragen haben. Kühn wiederum saß im Rollstuhl und kam zufällig für einen Kurz-Pflegeaufenthalt just in dasselbe Heim. Ob sich die beiden Männer wohl, wie einst, als sie sich im Internat der Steyler Missionare in St. Wendel fanden, Gedichte vorlasen? Man wünscht es ihnen sehr.