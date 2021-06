Musikpreis : Thinnes und Turban für Opus Klassik nominiert

Saarbrücken Die saarländischen Musiker Marlo Thinnes (Klavier) und Ingolf Turban (Geige) sind für den Opus Klassik nominiert: Ihr Album „Beethoven: The Sonatas for Piano and Violin“ zählt in der Kategorie „Kammermusik des 19. Jahrhunderts“ zu den acht Alben, die am 10. Oktober prämiert werden könnten.

Von red

Im April war die Beethoven-Einspielung auch für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert.