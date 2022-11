Albert-Weisgerber-Preis für Sigrún Ólafsdóttir : Sigrún Ólafsdóttir, die Alchemistin der Bildhauerei

Die isländsiche Künstlerin Sigrún Ólafsdóttir - hier in ihrem Saarbrücker Atelier - lebt und arbeitet seit 1990 in Saarbrücken. Foto: Oliver Dietze

St. Ingbert Sigrún Ólafsdóttir hat sich als Bildhauerin im Saarland einen singulären Platz in der Kunstszene erarbeitet. Am Dienstagabend wird sie in St. Ingbert mit dem Albert-Weisgerber-Preis ausgezeichnet. Sie verrät, was das mit einer „Zauberkiste“ in Island zu tun hat.