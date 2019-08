Personalentscheidung am Staatstheater : Saarbrücker Ballettchef sowie Schauspielchefin Bettina Bruinier bleiben bis 2022 in Saarbrücken

Saarbrücker Ballettchef sowie Schauspielchefin Bettina Bruinier bleiben bis 2022 in Saarbrücken

Personalentscheidung am Staatstheater

Saarbrücken Zwei wichtige Personalentscheidungen sind am Staatstheater des Saarlandes getroffen worden.

Celis startete seine Karriere als Tänzer beim Zürcher Ballett (Direktion Uwe Scholz) und wechselte von 1993 in Choreographie-Fach. Bevor er in Saarbrücken die Nachfolge Marguerite Donlons als Ballettchef antrat, arbeitete er als freiberuflicher Choreograph und Bühnenbildner, zwischen 2004 und 2007 war er Ballettdirektor am Stadttheater Bern. Bis 2014 war er wieder als freiberuflicher Choreograf tätig.