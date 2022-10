Im Saarländischen Staatstheater : Eine Ballett-Premiere im doppelten Sinne

Saarbrücken Das Staatstheater bringt Jirí Kyliáns Ballett „Bella Figura“, David Dawsons Duett „Faun(e)“ und eine Uraufführung auf die Bühne – „Antikhthon“ von Iannis Xenakis. Die Premiere ist bereits seit längerem ausverkauft.

Der Saarbrücker Ballettchef hat sich den wohl härtesten Part ausgesucht: Er wird den Abend als Dritter nach zwei bereits anderswo gefeierten Ballettstücken beschließen. Und das mit einer neuen, eben noch nicht bewährten Choreografie zu einer Komposition von Iannis Xenakis, der nicht gerade als Harmonie-Töner gilt. Gerade das aber macht diesen Abend so spannend. Denn wann hat man schon einmal die Gelegenheit, eine Musik, die ein vielleicht sperriger, jedoch renommierter Komponist eigens für Ballett entworfen hat, als erster mit Tanz auf die Bühne zu bringen? Kein Geringerer als Georges Balanchine hatte 1969 nach zwei erfolgreichen Kooperationen zum dritten Mal bei Xenakis ein Musikstück für das New York City Ballet bestellt. Warum die für 1972 angesetzte Premiere dann nicht zustande kam, ob Balanchine etwa das nur 23-minütige Musikstück nicht gefallen hat? Das alles wisse man nicht, sagt der stellvertretende Ballettdirektor, Ballettdramaturg und studierte Theater- und Musikwissenschaftler Klaus Kieser. Musikalisch sei es auf jeden Fall ein Gegenpol zu den anderen Stücken des Abends, ergänzt Stijn Celis, was ihn an dieser Wahl gereizt hat. Der vielseitig interessierte, aus Griechenland stammende und spätere Franzose gewordene Xenakis (1922 – 2001), der als Assistent mit Le Corbusier zusammenarbeitete und auch Gebäude entwarf, erneuerte seinerzeit das Komponieren von Musik, in dem er mathematische, geometrische, architektonische oder philosophische Prinzipien dabei anwandte. Auf der Staatstheaterbühne war von diesem Komponisten etwa 2019 beim dreiteiligen Opernabend mit Cherubinis Medea ein Medea-Chorstück zu hören. Das von Celis verwendete „Antikthhon“ ist jedoch entgegen dem Anschein keine Programmmusik, sondern ein abstraktes Werk, dem Xenakis, wie er zur Partitur anmerkte, um den Spielraum für den Choreografen zu erweitern, bewusst „einen geheimnisvollen, beschwörenden Titel“ gab. Es sei choreografisch eine Riesenherausforderung gewesen, zu dieser Musik eine eigene Handschrift zu finden, gesteht Celis, der das Stück von vier Frauen und vier Männern tanzen lässt und zeigen will, „dass man klassische Technik auch zeitgenössisch verwenden kann“. Manchmal habe er etwa die Brüche, mit denen Xenakis’ Komposition daherkomme, auch in der Choreographie nachgebildet. „Aber ich habe mich sehr frei inspirieren lassen, was die Musik bei mir auch an emotionalen Impulsen ausgelöst hat“, resümiert Celis. Er habe erreichen wollen, dass die Musik wirklich körperlich dargestellt wird. „Dass man die Musik sieht, nicht nur hört“. „Sehen“ wird man an diesem Abend noch eine zweite Art von Premiere. Die Saarbrücker bildenden Künstler Dirk Rausch und Claudia Vogel, im Leben ein Paar, gestalten im Auftrag von Celis zum ersten Mal die Ausstattung für eine Bühnenproduktion. „Die beiden kommen aus der konkreten Kunst und Xenakis kommt aus der konkreten Musik, das war der Schlüssel, der mich bewogen hat, die beiden anzufragen“, erklärt Celis seine Wahl. Rausch, der sonst eher kleinformatige abstrakte Komposition aus farbigen Balken schafft, wird angesichts der Größe der zu bespielenden Bühne nun erstmals mit Projektionen arbeiten, die zudem noch animiert werden. Claudia Vogel überträgt wiederum die grafischen, unregelmäßigen Muster ihre Arbeiten auf hautenge Trikots. „Am Ende ziehen die Tänzer eine zweite Hülle über das Kostüm, da wird dann das ganze Konzept noch mal anders wahrgenommen“, verrät Celis schon mal vorab. Er habe die ganze Bandbreite von zeitgenössischem, neoklassischen Ballett bedienen wolle, sagt der Ballettchef zur Komposition des Gesamtabends, dessen Titel „Bella Figura“ auf das Auftaktstück von Jirí Kylián zurückgeht. Dass dieser nun dem Staatsballett zum dritten Mal genehmigt, ein Stück von ihm nachzutanzen, macht Celis und sein Team richtig stolz. Außer Saarbrücken sah und sieht man diesen zeitgenössischen Klassiker von 1995 sonst nur in ganz großen Häusern wie Zürich, Paris, Wien, Madrid und demnächst in der Mailänder Scala. Kann das Staatsballett sich mit denen messen? Ab dem 29. Oktober werden wir es sehen.