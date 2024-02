Festakt im Saarbrücker Schloss Awo Saarland feierte ihr hundertjähriges Bestehen

Rote Aufsteller und Banner vor Samtvorhängen, Krawatten und Herzen Ton in Ton: Das Saarbrücker Schloss sah rot am Wochenende – und das buchstäblich. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Saarland feierte am Samstagabend ihr hundertjähriges Bestehen. Glückwünsche kamen unter anderem von der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), dem Regionalverbandsdirektor Peter Gillo und der Vorsitzenden des Präsidiums des Awo-Bundesverbandes Kathrin Sonnenholzner.