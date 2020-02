Stadtgalerie Saarbrücken : Finissage von „Deadlines“ und „Ophelia“

Saarbrücken An diesem Sonntag sind die Werke der Iranerin Parastou Forouhar sowie der Deutschamerikanerin Nadja Verena Marcin ein letztes Mal in der Stadtgalerie Saarbrücken zu sehen. Bei der Finissage von „Deadlines“ und „Ophelia“ sind sowohl die Direktorin, Andrea Jahn, als auch Künstlerin Forouhar zugegen und gewähren Einblicke in ihre künstlerische Praxis.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red